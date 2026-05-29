ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు- ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఇబ్బందులు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 మే 29వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today 29th May 2026
Horoscope Today 29th May 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 29th May 2026 : 2026 మే 29వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. వృత్తి పరంగా ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. అవసరానికి సహాయం చేసే వారుంటారు. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. మిత్రులతో కలిసి రోజంతా ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ముందుకు వెళ్లడమే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. దైవబలం రక్షిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం అవసరం. అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానం కాపాడుతుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తిజీవితం ఓ కీలక ఘట్టానికి చేరుతుంది. ఉద్యోగంలో బదిలీ, ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు వంటివి ఉంటాయి. మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనపై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. పాత పరిచయాలు పునరుద్ధరించుకునేందుకు, కొత్త పరిచయాలు పెంచుకునేందుకు ఇది మంచి సమయం. స్నేహితులు, బంధువుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో ఆహ్లాకదరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శత్రువుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల్లో తీవ్రమైన జాప్యం అశాంతి కలిగిస్తుంది. కుటుంబ విషయాల్లో ఓర్పుగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తగ్గుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మబుద్ధితో చేసే పనులు కీర్తిని పెంచుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం పట్టుదలతో కృషి చేయాలి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా వృథా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్పష్టమైన ఆలోచన విధానంతో ముందుకెళ్తే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తోటివారి సహకారంతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమ తప్పదు. ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదముంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దృఢమైన మనసుతో ముందుకు సాగితే ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. లక్ష సాధనలో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో బహుమతులు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అసూయపరులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణబాధలు తొలగుతాయి. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఒక సంఘటన మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్య సంబంధమైన విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

అరసవల్లి గుడి తర్వాత ప్రాచీనమైన సూర్యుడి ఆలయం ఎక్కడుంది? దాని విశిష్టత ఏంటి?

నల్లమల అడవిలో వెలసిన నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి- ఒక్కసారి దర్శిస్తే వివాహం ఖాయం!

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.