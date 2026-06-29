ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ సమస్యలతో అశాంతి- ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది!
2026 జూన్ 29వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 29, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 29th June 2026 : 2026 జూన్ 29వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు. సహచరుల సహకారంతో అన్ని పనులు సాఫీగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా నడుచుకోవడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహానుకూలతతో అన్ని రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతృప్తి, సంతోషం పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గురుగ్రహ అనుకూలత ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాలు ప్రశాంతతనిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. కీలక నిర్ణయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా, ఉల్లాసంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు వ్యాపారపరంగా, ఉద్యోగపరంగా చాలా అదృష్టమైన రోజు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో లక్ష్యాలను విజయవంతంగా సాధిస్తారు. స్నేహితుల నుంచి సహోద్యోగులు నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరుపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే రోజు. అంకితభావంతో పనిచేసి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమయపాలనతో, క్రమశిక్షణతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. సంపదలు కలిసివస్తాయి. కుటుంబంతో గడిపే సమయం ఆనందాన్నిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదేవతారాధనతో శుభయోగాలు సిద్ధిస్తాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఉండవచ్చు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సోదరులతో, సంబంధీకులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక తీర్థయాత్ర ఉండవచ్చు. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మనశ్శాంతినిస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాన్ని పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించాలి. ధార్మిక , సామాజిక కార్యకలాపాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంగళకరమైన రోజు. వృత్తిపరంగా చక్కగా లాభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. సామాజికంగా మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తారు. ఆర్థికంగా ఒక అనుకూల సంకేతం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. శ్రీ కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
శని త్రయోదశి రోజు ఈ దానాలు చేస్తే గ్రహదోషాలు తొలగుతాయట!
గుడిలో "ధ్వజస్తంభం" ఎందుకు ప్రతిష్ఠిస్తారు? - దీని వెనుకున్న అసలు రహస్యమిదే!