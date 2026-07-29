ఆ రాశివారికి నేడు జలగండం- జలాశయాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది!
2026 జులై 29వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 29, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 29th July 2026 : 2026 జులై 29వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా వుంటుంది. ఉత్తమమైన ఆలోచనా విధానంతో అందరిలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు పొందుతారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉత్తమమైన ఫలితాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో గొడవలు సద్దుమణిగి ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, పనిభారం పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఓర్పుతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులతో మనశ్శాంతి లోపిస్తుంది. కుటుంబంతో తీర్ధయాత్రకు వెళ్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే అపజయాలకు కుంగిపోకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే విజయం మీదే! లక్ష్యం నుంచి దృష్టి మరల్చకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఊహించని అశుభకరమైన సంఘటనలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఒక చిన్న అజాగ్రత్త పరువునష్టానికి దారితీయవచ్చు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన ఆపదల నుంచి రక్షిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఆత్మస్థైర్యంతో అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహనయోగం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పెద్దలు, అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పురోగతి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సహచరుల సహకారం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభించడంతో మనశ్శాంతి చేకూరుతుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభంతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు. భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శారీరక శ్రమ పెరిగినప్పటికీ సహనంతో వ్యవహరిస్తే విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఒక సంఘటనతో మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. మనోధైర్యం కోల్పోకుండా చూసుకోండి. అకస్మాత్తుగా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. పెరిగిన ఖర్చులతో ఆర్థిక భారం పెరుగుతుంది. జలగండం ఉన్నందున జలాశయాలకు దూరంగా వుండండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మాసికంగా మిమ్మల్ని బలోపేతం చేసే సంఘటనలు జరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి మంగళకరమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ కృషి ఫలించి ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్ధిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. లక్ష్మీకటాక్షం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి. కుటుంబంతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అనుకోని విజయం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధైర్యం, ఉత్సాహంతో ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయంతో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. ఓర్పు, సహనం అవసరం. కీలక నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకుంటే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలలో గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీరు సాధించే విజయాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభఫలితాలు అందుకుంటారు. వృత్తి పరంగా అందిన ఓ శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తను వింటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వివాదాలు, ఘర్షణలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
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