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ఆ రాశివారికి ఆరోగ్య సమస్యలు- అనవసర ఖర్చులు- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం!

2026 సెప్టెంబర్​ 28వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
నేటి రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 28th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 28వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో దృఢమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వ్యాపార పరమైన వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో సకాలంలో పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థిక పరంగా స్వతంత్ర నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహం, శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా చాలాకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ఒక సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆత్మీయుల సహకారం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీకు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల, బుద్ధిబలమే మీ విజయానికి ప్రధాన సూత్రం. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కెరీర్ లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్య సంబంధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని పరిణామాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన సమస్యలు ఇప్పుడు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. ప్రియమైన వారితో, కుటుంబ సభ్యులతో వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా అనుకూలమైన ఫలితాలు వెలువడుతాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ వలన బంధాలు బలపడతాయి. ఒక సంఘటనతో కలత చెందుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి సమయం నడుస్తోంది. మీ మనసులోని కోరికలు, ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. అధికారుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితితో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. సకాలంలో బాధ్యతలు నెరవేర్చడం వలన ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కీలక విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో పనిఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. పోటీదారులు, విరోధులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కీర్తి ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగే పనులకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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