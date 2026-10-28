ఆ రాశివారికి నేడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆరోగ్య సమస్యలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు!
2026 అక్టోబర్ 28వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 28, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 28th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 28వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించాలి. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కాస్త పట్టు విడుపు ధోరణి పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర వాదనల్లోకి దిగవద్దు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపుతో పాటు మెరుగైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరుతుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు మెరుగు పడతాయి. మానసికంగా సంతోషం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. గృహ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న కార్యక్రమాలు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యానికి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. గతంలో రావాల్సిన బకాయిల వసూలవుతాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సకాలంలో పూర్తి చేయడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బదిలీకి అవకాశం ఉంది. అవివాహితులకు వివాహ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా కొంత అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపాటు వద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ నిశ్చయం ఈ రోజు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాయి. ప్రారంభించిన అన్ని పనులూ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో స్వయంకృషితో క్రమంగా గుర్తింపు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన అవకాశాలతో కెరీర్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అపకీర్తి కలిగించే వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపారపరమైన వ్యవహారాల్లో వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం ఉండేలా చూసుకోండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సంతృప్తికరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కీర్తి, ధనలాభం ఉంటాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవ్రత ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన అభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారం అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ఎంత కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు ఉంటుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. భూ, గృహ, ధన సంబంధిత వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
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