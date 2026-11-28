ఆ రాశి వారు నేడు ఒక శుభవార్త వింటారు- ఆకస్మిక ధనలాభాలకు ఆస్కారం ఉంది!
Horoscope Today : 2026 నవంబరు 28వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 28, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 28th November 2026 : 2026 నవంబరు 28వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమయపాలన పాటించడం అవసరం. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో పూర్వాపరాలు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం ముఖ్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవానికి సముచిత గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభసాటి మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఈశ్వరుని ధ్యానం ప్రశాంతతనిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలతో ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. సమయస్ఫూర్తితో క్లిష్టమైన కార్యాలను కూడా సునాయాసంగా నిర్వహిస్తారు. పనిప్రదేశంలో మీ ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వనరులు పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించుకోవడం ముఖ్యం. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పటిష్ఠమైన ప్రణాళికతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభ్యుదయ మార్గంలో నడిచి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో కీలకమైన వ్యవహారంలో ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి మీ అనుభవం అక్కరకు వస్తుంది. ఆర్థికంగా కొంత వెసులుబాటు ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో లాభనష్ఠాలను అంచనా వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ఉన్నతాధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు ఆస్కారం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో పెద్దల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుభవంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం, సహనం అవసరం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రధాన బాధ్యతలను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రతిపాదనలపై పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ధనవ్యవహారాల్లో దూరదృష్టితో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. బంధుమిత్రులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు బలపడతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ధనసంబంధిత వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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