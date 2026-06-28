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ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు- ఆర్థిక లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 జూన్ 28వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 28th June 2026 : 2026 జూన్ 28వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. మీ ఆశయాలు, లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారంలో నిధులకు లోటుండదు. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తయ్యే వరకు పట్టుదలతో పనిచేయాలి. సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. నమ్మించి మోసం చేసే వారుంటారు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. బంధుమిత్రులతో కొందరు కావాలని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే సూచనలున్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. నూతన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో ఊహించని ధనలాభం అందుకుంటారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆస్తులు వృద్ధి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావడంతో ఉల్లాసంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. బంధువులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారులకు అనుకూలమైన రోజు. ఏ పని ప్రారంభించినా వెంటనే పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆదాయవ్యయాలు సరిసమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త అవసరం. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున వృత్తి పరంగా విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. సమయానుకూలంగా బుద్ధిబలం బాగా పనిచేస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగంలో నిరంతర కృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్య సంబంధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురుబలం అనుకూలతతో అన్ని రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఉద్యోగంలో విజయం లభిస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రయత్నలోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో సవాళ్లతో కూడిన బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయ పాలన, పట్టుదలతో పనులు పూర్తిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఖర్చులకు సరిపడా డబ్బు అందుబాటులో ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు శుభప్రదంగా కొనసాగుతాయి. అవివాహితులకు వివాహం నిశ్చయం కావచ్చు. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో చేసే పర్యటనలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో సులభంగా, సమయంలోపే పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు, వృత్తినిపుణులకు ఊహించని ఆశ్చర్యం ఎదురుచూస్తోంది. ఈ రోజు చేసుకునే ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. మీరు సాధించిన ఒక పెద్ద విజయం నలుగురిలో మీ ఖ్యాతిని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయక ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చుల విషయంలో విచక్షణతో వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో జరిగిన ఒక సంఘటనతో మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా చూసుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్ధయాత్రలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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