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ఆ రాశివారికి నేడు అనారోగ్య సమస్యలు- కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 జులై 28వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 28th July 2026 : 2026 జులై 28వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే అనుకున్న ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒత్తిడి కలిగించే అంశాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచుకోండి. పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. మీ ప్రతిభను అందరూ గుర్తిస్తారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో మీ నిర్ణయాలు కీలకం అవుతాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆదాయం పెరిగే సూచనలున్నాయి. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారపరంగా చాలా అదృష్టమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి, సహోద్యోగులు నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ సమర్ధతను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్ధిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలనిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక విషయాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలత అన్నివిధాలా సహకరిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగి ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శత్రువుల మీద విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీకు అనుకూల నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో మీ కృషికి తగిన లాభాలు లభిస్తాయి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని అందరు ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు. పరోపకార కార్యక్రమాలతో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట ఖర్చులు, శ్రమ పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు అశాంతి కలిగిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు చికాకు పెడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. గ్రహాల అనుకూలతతో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్లు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన రోజు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్ధికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటున్నారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒక అనుకూల సంకేతం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ధనసంబంధిత వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో కొన్ని సంఘటనలు మనస్థాపం కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అపోహలు, అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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