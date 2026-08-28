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ఆ రాశివారికి నేడు అదృష్టదాయకం- అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 28వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
నేటి రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 28th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 28వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. గృహ వాతావరణం ఆనందకరమైన సంఘటనలతో నిండి ఉంటుంది. ఆత్మీయుల ఆదరాభిమానాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు శుభయోగాలుంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి మంచి సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఆటంకాలు లేకుండా సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సరైన సమయం. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేయాలంటే ఓర్పు, పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారులు ఈ రోజు తీవ్రమైన పోటీని ఎదురుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే సూచనలున్నాయి. పెట్టుబడులు, స్పెక్యూలేషన్లకు ఈ రోజు తగిన రోజు కాదు. కుటుంబంలో అభిప్రాయభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. సన్నిహితుల సహకారంతో వ్యాపారంలో రాణిస్తారు. విదేశీయులతో కీలక ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక లాభాలు ఉండవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తికి సంబంధించిన ఓ సమాచారం మీలో ఉత్సాహాన్ని ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఇంటా బయట సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన సంకల్పంతో ముందుకు సాగితే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వృథా ఖర్చులు నివారించాలి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో అన్ని పనులు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగించే పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మంగళకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి భంగం కలిగే సంఘటనలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటా బయటా వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు. కనుక వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ఆరాధన శక్తినిస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారులు షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు ద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కొందరి ప్రవర్తనతో కలత చెందుతారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తి పరమైన పురోగతి, ఆర్ధిక లాభాలతో ఈ రోజంతా సంతోషంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. స్నేహితులు, బంధువుల నుంచి కానుకలు అందుకుంటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందమయంగా గడుస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ప్రియమైనవారితో వివాదాలు, మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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