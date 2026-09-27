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ఆ రాశివారికి కల్యాణయోగం- ఏ పని తలపెట్టినా సులువుగా పూర్తవుతాయ్!- ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 27వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 27th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 27వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనా సమర్ధవంతంగా పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో వివేకంతో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించాలి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, దృఢ సంకల్పంతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నిరంతర కృషితో లాభాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. బంధుమిత్రుల సహకారం మీకు బలాన్నిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే పనిభారం, శ్రమ తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. వివాదాలు, కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆస్తి విషయంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి అదృష్టం కూడా తోడవడంతో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నిజాయితీగా వ్యవహరించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. మీ ప్రతిభకీ తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. భవిష్యతుకు ఉపయోగపడే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తెలివిగా నడుచుకుంటే సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో స్వల్ప ఘర్షణలు, వివాదాలు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కొన్ని శుభ సంఘటనలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆనంద దాయకంగా ఉంటాయి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయోదాయకం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. ఏ పని తలపెట్టినా సులువుగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరిగినా ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం, సహనంతో నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివ సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే విజయావకాశాలు మెరుగు పడతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. రుణభారం తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి. వివాదాలకు, కలహాలు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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