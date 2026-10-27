ఆ రాశి వారికి నేడు కల్యాణయోగం-వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారమే!
2026 అక్టోబర్ 27వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 27, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 27th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 27వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా సాగిపోతుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మాతృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. గృహ వాతావరణం ఆనందమయంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, దృఢ సంకల్పంతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నిరంతర కృషితో లాభాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. బంధుమిత్రుల సహకారం మీకు బలాన్నిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకెళ్తే ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో సమయపాలన కచ్చితంగా పాటించండి. ఆర్థిక ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి సరైన సమయం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపాన్ని తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యభగవానుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆస్తి విషయంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. మీ ప్రతిభకీ తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. భవిష్యతుకు ఉపయోగపడే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తెలివిగా నడుచుకుంటే సమస్యలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో స్వల్ప ఘర్షణలు, వివాదాలు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి అదృష్టం కూడా తోడవడంతో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నిజాయితీగా వ్యవహరించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కొన్ని శుభ సంఘటనలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆనంద దాయకంగా ఉంటాయి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. ఏ పని తలపెట్టినా సులువుగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరిగినా బుద్ధిబలంతో పరిస్థితులను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణతో పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు ఆశించిన విధంగానే ఉంటాయి. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్నేహితులూ, బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
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