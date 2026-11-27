ఆ రాశి వారికి నేడు ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం- శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం!
Horoscope Today : 2026 నవంబరు 27వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 27, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 27th November 2026 : 2026 నవంబరు 27వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్ధిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉండేవారికి ఈ రోజు బాగా లాభదాయకంగా ఉంది. ధనధాన్య వృద్ధికి అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేయడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒత్తిడి దరిచేరకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా సంయమనం పాటించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. స్వయంకృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యసాధన సులభమవుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు మేలైన సమయం. స్థిరాస్తి, భూ, గృహ వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రయాణాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులతో మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ఒక శుభవార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణం ఆనంద దాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లలితాసహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయంలో వృద్ధితో ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ వలన కలహాలు తగ్గుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పనులు విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. పరోపకార కార్యక్రమాలతో కీర్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన అనుకూలత ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఒక శుభవార్త మీలో మరింత ఉత్సాహం నింపుతుంది. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారులతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించాలి. పనిప్రదేశంలో అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఒక సంఘటన మనోవిచారం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలు రాకుండా ప్రవర్తించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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