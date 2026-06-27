ఆ రాశి వారు నేడు శుభవార్త వింటారు- సమాజంలో కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 జూన్ 27వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 27, 2026 at 12:04 AM IST
Horoscope Today 27th June 2026 : 2026 జూన్ 27వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. సర్వ శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీరు తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు విజయానికి అందిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. మీ కృషికి దైవబలం కూడా సహకరించడంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ సమర్ధతకు, ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో మీ పేరుప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా పని చేయడం వల్ల వేగవంతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారాలు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. బంధువులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఉద్యోగంలో లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసరమైన వాదనలు రాకుండా చూసుకోండి. సహనంతో వ్యవహరిస్తే ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించండి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లు సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. బంధువులతో సౌమ్యంగా మాట్లాడడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణం ఆనంద దాయకం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయపరంపరలు కొనసాగుతాయి. ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే క్లిష్టమైన కార్యాలు కూడా నెరవేరుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి మంగళకరమైన రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్నట్లుగానే జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. పెద్దల అనుభవం, సలహాలు మీ విజయానికి తోడ్పడుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. అనవసర వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధనతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
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