ఆ రాశి వారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం!
2026 సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 26, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 26th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లదభరితంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఇతరుల సహకారం ఉంటుంది. పెండింగ్ పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కెరీర్లో నూతన అవకాశాలతో అభివృద్ధి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించాలి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో అనుకూలత ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పరపతి, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అనుకూల గ్రహ సంచారంతో ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బ్రహ్మాండమైన రోజు. ఒక శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని, ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. ప్రియమైన వారి సాంగత్యంలో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు శుభప్రదంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే మీ శక్తియుక్తులన్నీ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నిరాశ వీడి ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరంగా కొంత ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు, వాదనలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనుకోని ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మీ మీ రంగాల్లో అధికారుల ఆదరణ, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారం లాభాల బాటలో పయనిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనయోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే లక్ష్యాలు సునాయాసంగా నెరవేరుతాయి. ఉన్నతాధికారుల సహకారంతో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అనుకోని రీతిలో ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వయంకృషితో అభివృద్ధికి బాటలు వేసుకుంటారు. మీ ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. సహనం, ఓర్పు వహించడం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
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