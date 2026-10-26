ఆ రాశి వారు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి!
2026 అక్టోబర్ 26వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 26, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 26th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 26వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకున్న విధంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆదాయం పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఉన్నతాధికారుల ప్రోత్సాహం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక, గృహ, స్థిరాస్తి సంబంధిత విషయాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. నూతన వాహనయోగం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల నష్టం ఉండదు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు అపార్ధాలకు అవకాశం లేకుండా చూసుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగి స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. కుటుంబ పరంగా ముఖ్యమైన పనులు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండడం మంచిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక సంఘటన మానసిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. శుభసమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో అత్యుత్తమమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూలమైన సమయం. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారంతో అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారం అవుతాయి. లక్ష సాధనలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ధనయోగం ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాగణపతి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. విశేషమైన శుభయోగాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తర పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత, ముందుచూపు అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం, సహనం అవసరం. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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