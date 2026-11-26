ఆ రాశి వారికి వృత్తిపరంగా ఒక సువర్ణావకాశం- ఆర్థికంగా శుభవార్తలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
Horoscope Today : 2026 నవంబరు 26వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 26, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 26th November 2026 : 2026 నవంబరు 26వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా ఒక సువర్ణావకాశం అందుకుంటారు. మీ శుభ సంకల్పాలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వ్యక్తిగతంగా మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చర్యలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ సేవలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. నూతన ఆదాయ మార్గాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు నియంత్రించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరాలయం సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అభీష్టసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడంతో బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అన్ని విషయాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో నడుచుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా ఓర్పు, సహనంతో మెలగాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మనిగ్రహంతో బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలకన్నా స్థిరమైన నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు కొంత ఒత్తిడి కలిగించినప్పటికీ సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. విశేషమైన శుభఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్య నిర్వహణకు మంచి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్ధిక సంబంధమైన వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో ముఖ్య విషయాలు చర్చిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ సలహాలు, సూచనలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. ధన సంబంధిత విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో వివాదాలు, ఘర్షణలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తినిపుణులు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. అదృష్టయోగంతో ప్రారంభించిన ప్రతిపనీ విజయవంతమవుతుంది. ఆర్థికంగా మంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యానికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించిన శుభ సమాచారం అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో వివేకంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అభివృద్ధి ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థికంగా ధననష్టం సంభవించే సూచన ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని సంయమనం పాటించాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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