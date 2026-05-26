ఆ రాశి వారు నేడు ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది! ఎందుకంటే?

2026 మే 26వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : May 26, 2026 at 12:00 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పెద్దల ఆశీర్వాదంతో కీలక విషయాల్లో ముందంజ వేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. ప్రభుత్వ పరమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. కళాకారులు, మీడియా రంగం వారు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, సత్కారాలు పొందుతారు. పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లు సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరంగా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం. ధర్మబుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. సోదరులతో, రక్తసంబంధీకులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో విజయం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు, అప్పుల బాధలు తగ్గుతాయి. పితృ సంబంధమైన, పెద్దల ఆస్తి వ్యవహారాల్లో లాభాలు అందుతాయి. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. మీ కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణం అనుకూలం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ భద్రత ఆందోళనకరంగా మారుతుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఇంట్లో పెద్దల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. శివారాధన ఆపదల నుంచి గట్టెక్కిస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సమయపాలన అవసరం. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. తెలివితేటలతో ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో నిర్ణయాలు ఆచి తూచి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. వ్యాపార సంబంధమైన ప్రయాణాలు విజయవంతమవుతాయి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకోని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయద్దు. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. న్యాయపరమైన వివాదాలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం నైతిక బలాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు నిర్వహించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ధ్యానం శ్రేయస్కరం.
