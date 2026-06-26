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ఆ రాశివారికి నేడు జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు- శనిధ్యానం మనశ్శాంతినిస్తుంది!

2026 జూన్ 26వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 25th June 2026 : 2026 జూన్ 26వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ మీ ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. ధన, భూ, గృహ యోగాలున్నాయి. ఒక శుభవార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రతి పనిలోనూ ఆలస్యం ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉన్నప్పటికీ తరచూ ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనంతో నడుచుకుంటే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు కొంత ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. కొందరు పనికట్టుకుని సృష్టించే అవాంతరాలు మీకు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. అధికారులతో సౌమ్యంగా నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో కలహాలతో అశాంతి నెలకొంటుంది. ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నిస్తే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త వెంచర్సు ప్రారంభించడానికి, షేర్స్ లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం, దేవాలయల సందర్శనతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆస్తి వ్యవహారాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఇంటా బయట మీ మాటకు గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు తమ అర్హతకు తగిన పదోన్నతులు పొందుతారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభం, గౌరవం పెరుగుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున శాంతం, సహనంతో ఉండాల్సిన సమయం. అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఒడిడుకులు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రయత్నిస్తే పరిస్థితులు నియంత్రణలోకి వస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ప్రతికూలతలు తొలగిస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యహరించడం వలన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధతో పనిచేయాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో మనశ్శాంతి ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సంఘటనలు చికాకు పెడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. లక్ష్మీకటాక్ష యోగంతో ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం బలంగా ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతి ప్రయత్నం నెరవేరుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ కృషి ఫలించి విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక సాధన మేలు చేస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చంచల బుద్ధితో చిక్కుల్లో పడే ప్రమాదముంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టాలను నివారించవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదల, మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు అవసరం. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు మెరుగు పడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. శనిధ్యానం మనశ్శాంతినిస్తుంది.

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