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ఆ రాశివారికి వ్యాపారాల్లో లాభాలు- స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2026 జులై 26వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 12:03 AM IST

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Horoscope Today 26th July 2026 : 2026 జులై 26వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టసిద్ధి ఉంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారంలో గతంలో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగి సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. దైవచింతనలో కాలక్షేపం చేస్తారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో ఏ పని ప్రారంభించిన బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్షియోగం అనుకూలంగా ఉంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా అంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు కూడా అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు అసహనం కలిగిస్తాయి. సహనంతో ముందుకు సాగితే పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థికపరమైన ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవాలి. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంటుంది. ధర్మద్ధంగా చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. దైవానుగ్రహంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సమిష్టి కృషితో వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో ఉద్యోగంలో గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏకాగ్రత, పట్టుదలతో పనిచేస్తే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే సమయం. వ్యాపారంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే విఘ్నాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అవసరం. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ లక్ష్యం వైపు సూటిగా పయనించ గలిగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. బంధుమిత్రుల సహకారం మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నందున ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం వహించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదం అవుతుంది. పెట్టుబడులపై లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశాలున్నాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అన్నివిధాలా కలిసి వస్తుంది. ప్రమోషన్, జీతం పెంపుదల, అధికారుల ప్రశంసలు వంటి శుభపరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా కొనసాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విఘ్నవినాయకుని దర్శనంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ బాధ్యతలు సకాలంలో సక్రమంగా నిర్వహించడం వలన మంచిపేరు సంపాదిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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