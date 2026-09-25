ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది!
2026 సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 25, 2026 at 6:32 AM IST
Horoscope Today 25th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. మీ మాటకు విలువ, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందం నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు సాఫీగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మంచి మార్పు చోటు చేసుకుంటుంది. బదిలీలకు, పదోన్నతులకు అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అవసరానికి సరిపడా నిధులు సమకూరుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వలన లాభపడతారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగించవచ్చు. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు ఉండవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ధ్యానం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది. అందుకే అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రతతో ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగుతాయి. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మంగళకరమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపార పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఆర్థికంగా ఒక శుభ పరిణామం చోటు చేసుకుంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సన్నహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమన్వయం పాటించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థికంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలకమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబజీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో పొదుపు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. చిన్న వాహన ప్రమాదం జరిగే సూచన ఉంది. ప్రమాదకరమైన వ్యవహారాలు, సందర్భాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఖర్చులు నియంత్రించుకుని పొదుపు పాటించాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. ఒక శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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