ఆ రాశివారు బాగా కష్టపడితేనే కార్యసిద్ధి- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 25వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 25, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 25th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 25వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ప్రయత్నిస్తేనే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీరు ఎంతగా కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది. పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. డబ్బు ఆచితూచి ఖర్చు చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు అధికారం, గౌరవం, కార్యసిద్ధి ధనలాభం వంటి శుభయోగాలుంటాయి. ఆదాయం పెరుగుదలకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందుతారు. వ్యాపారంలో పెద్ద ప్రాజెక్టును అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో చేసే ఆర్థిక లావాదేవీలు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. ధనలాభం, కీర్తి, సౌఖ్యం, సౌభాగ్యం లభించే సూచనలున్నాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నతమైన స్థితి లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ పనితీరుతో అధికారులు సంతృప్తి చెందుతారు. మానసిక సంతోషం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ధనప్రాప్తి, యశస్సు, కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెంచాలి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. వాణిజ్యపరమైన ప్రయత్నాల్లో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. పెరిగిన ఖర్చులు కలవరపెడతాయి. కుటుంబ పరిస్థితులు కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కెరీర్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తిపరమైన పురోగతితో కీర్తి, మనోధైర్యం పెరుగుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులు, స్థానచలనానికి అవకాశాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తి లావాదేవీల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. భూ, గృహ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు కార్యసిద్ధికి దోహదపడతాయి. ఉద్యోగంలో వినయంతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన పరిణామాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ స్తోత్ర పారాయణతో మేలు జరుగుతుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలం, క్రమశిక్షణతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. డబ్బు, ఆస్తి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు చేపట్టకూడదు. స్నేహితులను ఎక్కువగా నమ్మడం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు గురి చేయవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
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