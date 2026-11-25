నేడు ఆ రాశి వారికి ధనప్రాప్తికి అనుకూలమైన అవకాశాలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు!
Horoscope Today : 2026 నవంబరు 25వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 25, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 25th November 2026 : 2026 నవంబరు 25వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలమైన సమాచారం అందుతుంది. మిత్రుల ద్వారా వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కాస్త పట్టు విడుపు ధోరణి పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. కోపం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నిర్ణయాలకు సముచిత ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించే ప్రయత్నాలకు తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే అవకాశాలున్నాయి. మానసిక సంతోషం కలిగే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతకు విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రోత్సాహం నూతనోత్సాహాన్నిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభ సమాచారం అందుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. దూరప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో వివేకంతో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపు, సమయస్ఫూర్తితో విజయం సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విశేషమైన కార్యానుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ఆశయాలకు తగిన ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. పనిప్రదేశంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో పోటీని అధిగమించి పైచేయి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ధనప్రాప్తికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా, సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్యాచరణతో స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మేలు జారుతుంది. భూ, గృహ వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. పరస్పర అవగాహనతో కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం, ఇలా అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన బాధ్యతలో మీ నైపుణ్యానికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉన్నతాధికారులతో జరిపే చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. వ్యాపారంలో తెలివైన నిర్ణయాలతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా ధనలాభం ఉంటుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సకాలంలో మీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం వలన పదోన్నతులు పొందుతారు. వ్యాపారంలో కూడా విశేషంగా రాణిస్తారు. ఆర్థికంగా ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగవచ్చు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కొన్ని సమస్యాత్మక వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగడం అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.
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