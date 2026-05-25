ఆ రాశి వారికి ఇది ఒక తిరుగులేని రోజు- ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, అధికారుల ప్రశంసలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

Published : May 25, 2026 at 12:08 AM IST

Horoscope Today 25th May 2026 : 2026 మే 25వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి మీద దృష్టి సారించడం మంచిది. ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం శ్రమిస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా కొంత ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉండవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యాలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో శాంతంగా నడుచుకోవడం మంచిది. అధికారుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆరాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అనవసర విషయాలతో సమయాన్ని వృథా చేయకండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానం లభించాలంటే దృఢమైన ప్రయత్నం అవసరం. సహనం, ఓర్పుతో ముందుకు సాగితే ఒత్తిడిని సులభంగా అధిగమించవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో బుద్ధిబలం బాగా పనిచేస్తుంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలకు భంగం వాటిల్లే పనులకు దూరంగా ఉండండి. వచ్చిన డబ్బు వచ్చినట్లే ఖర్చవుతుంది కాబట్టి ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు గొప్ప అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఇది ఒక తిరుగులేని రోజు! వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. గతంలో ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. స్థిరాస్తులు, భూములకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి మంచిరోజు. ఆర్ధికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్ధిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఒక తీర్ధయాత్ర, లేదా ధార్మిక కార్యకలాపాలు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) :మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ అపజయాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు లేకపోవడంతో నిరుత్సాహం చెందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం అవసరం. కోపం అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబంలో శాంతిస్థాపనకు చేసే ప్రయత్నాలేవి ఫలించవు. ఆరోగ్యం మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిన్న చిన్న ఆటంకాలను ధైర్యంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగులు అధికారులతో, వ్యాపారులు భాగస్వాములతో సానుకూల రీతిలో వ్యవహరించడం లాభదాయకం. ఆర్థికంగా సమయోచిత నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా, శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. పరోపకార కార్యక్రమాలతో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒక కీలక సమస్య పరిష్కరిస్తారు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్సునిస్తుంది.

