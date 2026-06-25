ఆ రాశివారికి నేడు ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు- అనారోగ్య సమస్యలు- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగిపోతాయ్!
2026 జూన్ 25వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 25, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 25th June 2026 : 2026 జూన్ 25వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. శత్రువులపై నైతిక విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని శుభ శకునాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారం, ఆస్థి సంబంధిత వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.
మిథునం (Gemini) :మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధించాలంటే దృఢ సంకల్పం అవసరం. గతంలో చేసిన పొరపాట్లు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వృథా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థికంగా లోటు ఏర్పడుతుంది. ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. అదృష్ట యోగం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు, ప్రశంసలు సాధిస్తారు. డబ్బుకు లోటుండదు. అవసరానికి సరిపడా ధనం సమకూరుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. ప్రియమైనవారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టిన పట్టు వదలకుండా ఆటంకాలు అధిగమించిన లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. దైవబలం రక్షిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఒక సంఘటన మనోవిచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసమే క్లిష్టమైన సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని గట్టెక్కిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆంజనేయస్వామి దండకం పారాయణ శుభాలనిస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభసమయం కొనసాగుతోంది. స్పష్టమైన ఆలోచనా విధానంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మీరు చేపట్టే పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అనూహ్య ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్య సహకరిస్తుంది ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ప్రతి నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది. అవసరానికి ధనసహాయం లభిస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులకు పోకుండా రాజీధోరణి అవలంబించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో సౌమ్యంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. గురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు చేపట్టకూడదు. స్నేహితులను ఎక్కువగా నమ్మడం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు గురి చేయవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఇష్ట దేవతారాధనతో ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
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