ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు- శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం!
2026 జులై 25వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 25, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 25th July 2026 : 2026 జులై 25వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు చేపట్టే పరోపకార కార్యక్రమాలతో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విష్ణుమూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ధర్మబద్ధంగా చేసే పనులు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. గృహంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకోని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. మీ సంకల్పబలమే మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయద్దు. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులు పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవడం లాభదాయకం. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి నారాయణుల దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో పరాధీనత వల్ల నష్టం కలగవచ్చు. సొంత నిర్ణయాలు లాభదాయకం. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతగా ఉండాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అనేక విధాలుగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయి. వృత్తిరీత్యా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు, సమర్ధతకు తగిన గౌరవమర్యాదలు పొందుతారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగంలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. మనోధైర్యంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. పెద్దలతో సౌమ్య సంభాషణ చేయడం మంచిది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ తెలివిగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. వృత్తిరీత్యా వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బంధువులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. శ్రీరామనామ స్మరణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ మీ క్రమశిక్షణ, శ్రద్ధ మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయి. వ్యాపారంలో విశేష పురోగతి ఉంటుంది. బలమైన ఆర్థిక స్థితిగతులు సమాజంలో మీ హోదాను పెంచుతాయి. పొదుపు ప్రణాళికలు చేపడతారు. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. గోవిందనామ స్మరణతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మీ కంటే బలమైన వారితో, అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రణలో లేకపోతే సమస్యలు తప్పవు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో స్థిరమైన ఆలోచనలతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
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