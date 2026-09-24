ఆ రాశి వారికి ఆర్థికంగా అంత అనుకూలంగా లేదు- నేడు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది!
2026 సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 24, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 24th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యాలను సాధించగలరు. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ సహనంతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలరు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి, శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం అందుకునే సమయం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. ఆస్థి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ఈ రోజు కొత్త పనులు ఆరంభించకండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలంగా లేదు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు మనోబలంతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. అనవసరమైన విషయాలకు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనమస్కారాలు చేయడం మంచిది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా శుభ పరిణామాలు ఏర్పడుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మేలు చేస్తుంది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులు, స్థానచలనంకు అవకాశాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తి లావాదేవీల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. భూ, గృహ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు కార్యసిద్ధికి దోహదపడతాయి. ఉద్యోగంలో వినయంతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన పరిణామాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ స్తోత్ర పారాయణతో మేలు జరుగుతుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలం, క్రమశిక్షణతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. డబ్బు, ఆస్తి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు చేపట్టకూడదు. స్నేహితులను ఎక్కువగా నమ్మడం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు గురి చేయవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
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