నేడు ఆ రాశి వారికి కెరీర్ పట్ల నూతన అవకాశాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
Horoscope Today: 2026 నవంబరు 24వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 24, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 24th November 2026 : 2026 నవంబరు 24వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వలన అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందభరితంగా ఉంటుంది. స్నేహితులు, ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు అధికారం, గౌరవం, కార్యసిద్ధి ధనలాభాలు వంటి శుభయోగాలుంటాయి. ఆదాయం పెరుగుదలకు కూడా అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందుతారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులకు సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు, ఒప్పందాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా స్నేహితుల నుంచి లబ్ది పొందుతారు. ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఆర్థిక పరమైన లబ్ది ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరిగినప్పటికీ సమయపాలనతో ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీరు ఎంతగా కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది. పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొన్ని చిక్కులు ఉండవచ్చు. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. ధనలాభం, కీర్తి, సౌఖ్యం, సౌభాగ్యం లభించే సూచనలున్నాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నతమైన స్థితి లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ పనితీరుతో అధికారులు సంతృప్తి చెందుతారు. మానసిక సంతోషం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ధనప్రాప్తి, యశస్సు, కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెంచాలి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కెరీర్ లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తిపరమైన పురోగతితో కీర్తి, మనోధైర్యం పెరుగుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులు, స్థానచలనానికి అవకాశాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తి లావాదేవీల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. భూ, గృహ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు కార్యసిద్ధికి దోహదపడతాయి. ఉద్యోగంలో వినయంతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలం, క్రమశిక్షణతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి నారాయణుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన పనులు, కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
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