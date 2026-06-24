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ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబంలో కలహాలు- డబ్బు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!

2026 జూన్ 24వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 24th June 2026 : 2026 జూన్ 24వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభతో, శక్తిసామర్ద్యాలతో అందరిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యాపారంలో సమస్యలు బుద్ధిబలంతో పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో దిగ్విజయంగా ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో కొన్ని నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా వెలువడుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. సమాజంలో గౌరవం ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. సహోద్యోగుల సహకారం, అధికారుల మద్దతు లభిస్తాయి. మీ పరోపకార గుణం కారణంగా సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులకు ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోండి. మానసికంగా ధైర్యంగా ఉండడం అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన కార్యక్రమాలు అనుకూలిస్తాయి. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల్లో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టడానికి ఇదే సరైన సమయం. లక్ష్మీకటాక్షంతో సౌభాగ్య సిద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కార్యజయం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. డబ్బు, ఆర్ధిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో తోటివారి సహాయసహకారాలు ఉంటాయి. దైవబలంతో ఆపదల నుంచి బయట పడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) :వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం వల్ల సత్ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ పట్టుదలే మీ విజయానికి కారణమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనవసర విషయాల్లో తల దూర్చకండి. ప్రమాదకర సంఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో వాగ్వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారులు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు భాగస్వాములతో చర్చించి తీసుకోవడం మంచిది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. గిట్టనివారు చేసే ఆరోపణలు పట్టించుకోవద్దు. డబ్బు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా మాటను అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివాష్టోత్తర శతనామావళి పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రశాంతమైన ఆలోచనా విధానంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అంచలంచెలుగా ఎదుగుతారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పనిచేసి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో కాలయాపనతో సమయం వృథా చేయకుండా కష్టించి పని చేయడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పడం భారంగా మారుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లౌక్యంగా వ్యవహరించి ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక సంబంధ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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