ఆ రాశివారికి ఆరోగ్య సమస్యలు- వృధా ఖర్చులు- శని శ్లోకాలు పఠిస్తే శ్రేయస్కరం!
2026 జులై 24వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 24, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 24rth July 2026 : 2026 జులై 24వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొంత పనిభారం ఉన్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు ఉండడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. శత్రుబలం పెరగవచ్చు. అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. పనిప్రదేశంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి ఇబ్బంది పెట్టే వ్యక్తి ఎదురుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. శాంతం వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరమైన బుద్ధితో ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు పనికిరాదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అన్ని విషయాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యపరంగా ఈ రోజు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసరమైన వాదనలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆస్తి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం, శ్రమ పెరుగుతాయి. ఒత్తిడి తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ఇతరులు చెప్పే మాటలకు మోసపోయి చిక్కుల్లో పడే ప్రమాదముంది కనుక జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉండడం అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసమే మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఆర్థిక పరిసితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారి నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ప్రయాణం ఆనంద దాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధైర్యం, ఉత్సాహంతో విజయం సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రశాంతమైన మనసుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. వృత్తిపరంగా కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి సహనంతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో జాగ్రత్తగా తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టాలను నివారిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. కీలక నిర్ణయాల్లో అనిశ్చితి, సందిగ్ధత నెలకొంటుంది. ప్రతి పనిలోనూ ప్రణాళికతో సాగడం మంచిది. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉన్నందున ఆర్థికంగా మితవ్యయం పాటించాలి. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
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