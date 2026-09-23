ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 23, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 23rd September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ రోజు మిమ్మల్ని లక్ష్మీ దేవి విశేషంగా అనుగ్రహిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగి ధనవంతులు అవుతారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు వాయిదా వేయకుండా వెంటనే పూర్తి చేయడం మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు పక్కనపెట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే విజయం మీదే! కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ఆదాయం సామాన్యంగానే ఉంటుంది. అందుకే ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబంలో సామరస్యత నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట పరిస్థితి కొంత వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు. కాలానుగుణంగా ముందుకు సాగడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ బాధ్యతలు విస్మరించవద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగడంతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. సహోద్యోగులు, అధికారుల సహకారంతో ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఒక ప్రణాళికతో నడుచుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. సోదర వర్గంతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం సహనంతో ఎదురు చూడాలి. వ్యాపారంలో అనుకూల పరిస్థితులు కొనసాగుతాయి. ధన సంబంధిత విషయాల్లో నిదానంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కొన్ని దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. సన్నిహితులతో, ప్రియమైనవారితో సరదా గడుపుతారు. ప్రయాణం అనుకూలం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావడంతో నిరాశ చెందుతారు. వ్యాపారంలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకే సంయమనం పాటించండి. ఆర్ధిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. మీ కోపం, పరుష పదాల కారణంగా కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. వీలైనంత వరకు ఈ రోజు మౌనం వహించండి. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠించడం వలన ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయపరంపరలు కొనసాగుతాయి. ఆర్ధికంగా విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. నిర్లక్ష్యం, బద్ధకం కారణంగా పనుల్లో ఆలస్యం జరగవచ్చు. ఉద్యోగంలో ప్రతి నిర్ణయం వివేకంతో ఆలొచించి తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో అనుభవం, వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. మాటల్లో స్పష్ఠతో పాటు సంయమనం కూడా అవసరం. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. నిరంతరం శివ నామ స్మరణ రక్షిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతతో వ్యవహరించడం అవసరం. అనైతిక పథకాలు, ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు రాకుండా మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పట్టుదలతో పాటు సర్దుబాటు ధోరణితో ఉండడం కూడా ఎంతో అవసరం. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
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