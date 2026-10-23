ఆ రాశివారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 23వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 23, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 23rd October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 23వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు పొందగలరు. ఆర్ధికంగా ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. వ్యాపారం లో కూడా చక్కగా రాణిస్తారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వర్తకులకు, వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీరు చేపట్టే పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాలు మీకు పేరు, ప్రఖ్యాతలతో పాటు సమాజంలో గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా నేడు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ధనలాభం, సంతోషం, కుటుంబ సౌఖ్యం లభించే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార పరంగా, ఆర్థికంగా ఆటంకాలు, ఒత్తిడి, అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు చోటు చేసుకుంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం, ఐశ్వర్యప్రాప్తి వంటి శుభయోగాలుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్య పరంగా, కుటుంబ పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురు కావచ్చు. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ ఖర్చులపై నియంత్రణ పాటించడం మంచిది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు పోటీ పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి లాభాలు గడిస్తారు. భాగస్వాముల నుంచి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఉల్లాసభరితంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక, స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు ఇది మంచి రోజు. దీర్ఖకాలంలో దీని వలన ప్రయోజనాలు, లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖమైన పనుల్లో మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేసి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొన్ని సంఘటనలు మానసిక ఆందోళనకు కారణమవుతాయి. ఆశించిన ఫలితాల కోసం గతం కంటే శ్రమ పెంచాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆత్మీయుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ధనలాభాలు, అభివృద్ధి ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి, అభివృద్ధి ఉంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. సామాజిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. నూతన పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ఆ రాశివారికి ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శుభకరం!
మీకు తగిన గణపతి స్వరూపం ఏంటో తెలుసా? ఏ నక్షత్రం వారు ఏ గణపతిని ఆరాధించాలి?