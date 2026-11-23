నేడు ఆ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు - నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం!
Horoscope Today: 2026 నవంబరు 23వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 23, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 23rd November 2026 : 2026 నవంబరు 23వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆశయసిద్ధికి అనుకూలమైన అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు విలువ, ఆదరణ పెరుగుతాయి. ఆదాయాభివృద్ధికి నూతన మార్గాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ చకచకా పూర్తవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో సంబంధ భాంధవ్యాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపు అవసరం. మితవ్యయం, పొదుపు చర్యలు పాటించండం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కర్తవ్యనిష్ఠతో పని చేయడం వలన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఇతరుల జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో తొందరపడకుండా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కొన్ని పనులు సఫలం అవుతాయి. దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అభిష్టసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపుతో పాటు గౌరవం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశాలున్నాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఆత్మస్థైర్యంతో బాధ్యతలు సకర్మాంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ గత అనుభవంతో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అన్ని రంగాల్లో ఆర్థిక లాభాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంది. పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. కుటుంబ వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ అభిప్రాయానికి ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆదాయాభివృద్ధికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తెలివైన నిర్ణయాలతో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. అనవసర ఖర్చులు నియత్రించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కార్యనైపుణ్యానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. వ్యాపారంలో అనుభవ పూర్వకమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిర్ణయాల స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కావాలంటే మనోధైర్యం అవసరం. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాతనే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. నిరంతర ప్రయత్నంతో ఆశించిన లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనైశ్చరస్వామి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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