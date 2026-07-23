ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో చక్కని పురోగతి- వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 జులై 23వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 23, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 23rd July 2026 : 2026 జులై 23వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందాలంటే పట్టుదలతో పాటు ఓర్పు కూడా అవసరం. ధర్మబద్ధంగా వ్యవహరించడం వలన నలుగురిలో గౌరవం పొందుతారు. మొహమాటం కారణంగా వృత్తిపరంగా కొన్ని అవకాశాలు కోల్పోయే ప్రమాదముంది. ఖర్చులు మితిమీరకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆహార నియమాలు పాటించండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. మీ జీవితంలో ఈ రోజు కొన్ని శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రణాళికలు ఆచరణలో పెట్టి మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. బంధువుల నుంచి, సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక లాభాలున్నాయి. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ రోజు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు మీకు మానసికంగా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించడం మంచిది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించండి. కీలకమైన వ్యవహారాల్లో మాటకు కట్టుబడి ఉండడం అవసరం. ఇతరులతో అనవసర విభేదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు అనుకూలం కాదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనవసర కలహాలు, గొడవలతో కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చక్కని పురోగతి ఉంటుంది. సహోద్యోగులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి వ్యవహరించండి. కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడిన పనులు ఈ రోజు పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా అనుకోని అదృష్టం మీ ఆనందానికి కారణమవుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో స్పష్టమైన వైఖరితో ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలిస్తోంది. మీ ఆశయాలను, ఆలోచనలను కార్యరూపంలో పెట్టడానికి మంచిరోజు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. కళ, సాహిత్య రంగాల్లోని వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ నైపుణ్యం మీకు మంచి గుర్తింపునిస్తుంది. ఇతరుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేసి ఆర్థికంగా బలపడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఇతరులతో అనవసర వాదోపవాదనలు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఒక సమాచారం కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. ధైర్యంగా ముందుకు సాగడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. నవగ్రహాల ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవానుగ్రహంతో అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలు విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. కుటుంబంలో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ముఖ్యమైన ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే పటిష్టమైన ప్రణాళిక అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరుగుతుంది. వృత్తిరీత్యా వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా మెలగడం మంచిది. అనవసర గొడవలు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిభగవానుని దర్శనం ప్రతికూలతలు తొలగిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగం బలంగా ఉంది. పోటీదారులతో అనవసరమైన చర్చలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికంగా ఖర్చుల భారం పెరగకుండా చూసుకోండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ముఖ్యమైన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికపరమైన లాభాలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. దూరప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు పఠించడం శుభకరం.
పార్వతీదేవి ప్రతిష్టించిన మహా గణపతి- శని దోషాలు తొలగించే కమండల ఆలయ గురించి తెలుసా?
బుధ గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? దోష నివారణకు శాస్త్రం చెప్పిన పరిహారాలు ఇవే!