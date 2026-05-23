ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి వృధా ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు- శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు!

2026 మే 23వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 23 May 2026 : 2026 మే 23వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహసంచారం మిశ్రమంగా ఉంది. మనోబలంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, మనోబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. పిత్రార్జిత ఆస్తి ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులు ఆలస్యం కాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ సమస్యలు కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో కృషి చేస్తే ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు మదిలోకి రానీయకండి. మనోధైర్యంతో ఉండడం అవసరం. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గురుధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాల్లో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతీ పని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్నవినాయకుని ధ్యానం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయతించండి. తొందరపాటు మొండితనం, ఉద్రేకపడే స్వభావం కలిగి ఉండటం మంచిది కాదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కాలం అనుకూలంగా ఉంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ చకచకా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ఆశయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక సాధన కోసం తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్మీ కటాక్షంతో సౌభాగ్యసిద్ధి ఉంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. సమయానికి ఆత్మీయుల సహకారం అందుతుంది. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ప్రయత్నిస్తే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయోచితమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే నష్టాలు తగ్గవచ్చు. ఖర్చులు నియంత్రించండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శక్తినిస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి. కీలక నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. సన్నిహితులతో భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా చూసుకోండి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే స్వస్థత చేకూరుతుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు అదృష్టం కూడా తోడవడంతో తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు. దైవబలం అండగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం కలిసికట్టుగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ధర్మబుద్ధి మీకు రక్షగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ఒక శుభవార్త మీకు మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు- ఏ రోజు ఏ వాహన సేవ జరగనుంది?

దశ మహావిద్యలలో 9వ రూపం- కోరికలు నెరవేర్చే కడప శ్యామల మాతంగి దేవాలయం మహిమలు

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.