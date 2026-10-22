ఆ రాశివారికి ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 22వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 22, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 22th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 22వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఎటువంటి ఆందోళనలు ఉండవు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి కావడంతో గతంలో ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. సన్నిహితులతో సరదాగా విహార యాత్రకు వెళ్లే సూచనలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి విషయంలో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఒక వ్యవహారంలో చేయని తప్పుకు నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోగతి లోపించడం నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. అధైర్యం చెందకుండా ఫలితం లభించే వరకు ప్రయత్నం ఆపవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్దంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు మానుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. మీ సౌమ్య సంభాషణ, సృజనాత్మకతతో అందరిలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాన్ని లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందం, సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనువైన సమయం. విద్యార్థులు కెరీర్ కు సంబంధించి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. మీ పరుష మాటలతో సంబంధాలు దెబ్బతినే ప్రమాదముంది కాబట్టి ఆలోచించి మాట్లాడండి. ముఖ్యమైన పనులు, ఆర్థిక లావాదేవీలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మీ పరోపకార గుణంతో, దయాస్వభావంతో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కలిసి వచ్చే సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచివార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు మనోబలంతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. అనవసరమైన విషయాలకు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనమస్కారాలు చేయడం మంచిది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. పదోన్నతులు, స్థానచలనంకు అవకాశాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తి లావాదేవీల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. భూ, గృహ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికపరంగా ఈ రోజు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఊహించని మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో ఆప్యాయత, అనురాగం వెల్లి విరుస్తాయి. స్నేహితులు, సన్నిహితులతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు కార్యసిద్ధికి దోహదపడతాయి. ఉద్యోగంలో వినయంతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
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