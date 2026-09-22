ఆ రాశివారికి నేడు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం- పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడవద్దు!
2026 సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 22, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 22nd September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ మీ సామర్ధ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక సంబంధ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. గృహంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల తలపెట్టిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆదాయవ్యయాలు సరిసమానంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అండగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకుసాగితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఒక ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ సామర్ధ్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆటంకాలను అవలీలగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించండి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం ఐశ్వర్యదాయకం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సహనంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ పరంగా కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున శాంతం, సహనంతో ఉండడం అవసరం. మాటల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు తెలివిగా పరిష్కరించి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. సన్నిహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
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