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ఆ రాశివారికి నేడు ప్రతికూల ఫలితాలే- అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది!

2026 జూన్ 22వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 22nd June 2026 : 2026 జూన్ 22వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహస్థితి అంత అనుకూలంగా లేనప్పటికీ చాకచక్యంతో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. శత్రువులతో అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనం పాటించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం మీ విజయానికి సహకరిస్తుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ ఫలిస్తాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలకు పెద్దల మద్దతు లభిస్తుంది. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు లభించడం వల్ల ఆదాయం రెట్టింపవుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిత్తశుద్ధి, పట్టుదలతో ముందుకెళ్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. బంధువుల్లో కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ తెలివిగా చక్కబెడతారు. ఆదాయ వృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సౌమ్య సంభాషణలతో కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మరిన్ని శుభాలు కలుగుతాయి.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధైర్యం, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. అనవసర భయాందోళనలు దరిచేరనీయకండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా ఈ రోజు అనేక నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఒక ముఖ్య విషయమై అధికారులను కలుస్తారు. నిర్ణయం మీకు అనుకూలంగా వెలువడుతుంది. మీ పని తీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి తారాబలం అనుకూలంగా ఉంది. ధన, భూ, గృహ, వాహన యోగాలు సిద్ధిస్తాయి. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు విటారు. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున చేపట్టిన ప్రతిపనిలోను విజయం సాధిస్తారు. బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో ప్రజాదరణ, పరపతి పెరుగుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే కాలం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెట్టుబడులపై లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. వ్యాపారంలో తెలివిగా వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తే ఇంటా బయట పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు తలెత్తవచ్చు. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించాల్సిన సమయం. ఇతరులను నొప్పించేలా మాట్లాడవద్దు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన శాంతినిస్తుంది.

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