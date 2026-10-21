ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వృద్ధి - దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం!
2026 అక్టోబర్ 21వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 21, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 21th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 21వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ముందస్తు ప్రణాళికతో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులు వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా లాభపడతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ సత్ప్రవర్తనతో, మంచి ఆలోచనావిధానంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు, సమాజంలో మీ పట్ల గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. డబ్బు వృథాగా ఖర్చు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రమాదకరం. శివారాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయం మీదే! ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి గోచరిస్తోంది. ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. విఘ్నవినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఒక ప్రణాళికతో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా గడిచిపోతుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉత్సాహంతో చేపట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకుసాగి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. స్థిరమైన ఆలోచనలతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి దోహదపడతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక సమస్యలు పరిష్కరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా మంచి లాభదాయకమైన సమయం. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. నూతన ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
ఆ రాశివారికి ఈ రోజు అన్నీ శుభసూచనలే- శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం!
ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!