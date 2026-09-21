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ఆ రాశివారికి ధనయోగం, వాహన యోగం- కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 21వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 21st September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 21వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కార్యదీక్షతతో ముందుకుసాగి అనుకున్న ఫలితాలు రాబట్టుతారు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలరు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనువైన సమయం. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. భూసంబంధిత విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించండి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు అనుకూల దిశలో సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మనోబలంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో అపారమైన అనుభవంతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపార పరంగా, ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విఘ్న వినాయకుని ఆరాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధించడానికి ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. అనుకున్నది సాధించే వరకు ప్రయత్నాన్ని ఆపవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ కలహాలతో అశాంతి చెందుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఆశించిన ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఆర్థికంగా మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో అందరిలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. నూతనోత్సాహంతో సామాజిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ప్రాధాన్యం క్రమంలో పూర్తి చేయడం అవసరం. మీ నైపుణ్యాలకు తగిన గుర్తింపు లభించే సమయం. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం బలాన్నిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని కొన్ని పరిణామాలు తాత్కాలికంగా నిరుత్సాహం కలిగించినప్పటికీ మీ శక్తియుక్తులతో అధిగమిస్తారు. ప్రత్యర్థులతో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నాయకత్వం, ప్రతిభకు, సమయస్ఫూర్తికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ధనయోగం, వాహన యోగం ఉన్నాయి. ఎంతకాలంగానో ఎదురు చూస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన పని ఇప్పుడు పూర్తవుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. దైవబలం సహకరిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. శుభ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సహనంతో మెలిగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం లేకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్సునిస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యంత అనుకూలమై సమయం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, కొత్త బాధ్యతలు స్థిరత్వానికి మార్గం చూపుతాయి. ప్రారంభించిన పనులలో అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఈ రోజు చేసే ముఖ్యమైన పనులు దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.

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