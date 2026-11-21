ఆ రాశి వారు నేడు మాటను అదుపులో ఉంచుకోండి- ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు!
Horoscope Today: 2026 నవంబరు 21వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 21, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 21st November 2026 : 2026 నవంబరు 21వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభీష్టసిద్ధికి అనువైన సందర్భాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యనిష్ఠకు తగిన ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పనికివస్తాయి. ఆదాయవృద్ధికి, ధనార్జనకు నూతన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సౌమ్య సంభాషణతో బంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విశేషమైన కార్యానుకూలత ఉంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. సమాజంలో ప్రజాదరణ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్ఠంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వివేకవంతమైన నిర్ణయాలతో కార్యసిద్ధిని సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు, మన్నన పొందుతారు. మీడియా, కళారంగాల్లో పనిచేసే వారి ప్రతిభకు పురస్కారాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో మితవ్యయం పాటించడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయోచితంగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆటంకాలను అధిగమించగలిగితే విజయం మీదే! కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించిన ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. సన్నిహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటను అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరులతో, భాగస్వాములతో పరస్పర అవగాహనతో మెలగడం మంచిది. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రతతో విధులు నిర్వహించడం ద్వారా ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలకన్నా స్థిరమైన అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. రుణభారం తగ్గడం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం ప్రమాదకరం. శనైశ్చర స్వామి ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు చేకూరుతాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కార్యసిద్ధి, విజయం సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ అభిప్రయానికి ప్రాధాన్యం కలుగుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనువైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కార్యదక్షతను అధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు తగదు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో క్లిష్టమైన బాధ్యతలను అపారమైన అనుభవంతో నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి గుర్తింపు సంపాదిస్తారు. వృత్తిపరంగా నూతన అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఫలితాలు ఆలస్యం అయినప్పటికీ నిరాశ చెందవద్దు. ఉద్యోగంలో మీ అర్హతలకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుభవపూర్వక నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. అవసరానికి సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ సభ్యులతో సంయమనం కోల్పోకుండా శాంతంగా వ్యవహరించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొన్ని శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో కర్తవ్య నిర్వహణలో పోటీని అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారంలో నూతన పరిచయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ధనార్జనకు అనువైన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆశించిన విజయాలు ఆలస్యమైనా నిరుత్సాహం చెందకుండా ప్రయత్నించాలి. సహనం, నిరంతర కృషితో లక్ష్య సాధన సులువవుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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