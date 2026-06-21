ఆ రాశివారు కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 జూన్ 21వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 21, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 21st June 2026 : 2026 జూన్ 21వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మనోబలమే మీ విజయానికి మార్గం చూపుతుంది. ఆటంకాలు అధిగమించి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే అసాధ్యాలు కూడా సాధ్యమవుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సంబంధిత నిపుణుల సలహాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం, సహనం మేలు చేస్తుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శ్రీ శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషిని అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో కీలక కొనుగోళ్లు, అమ్మకాల ద్వారా లాభాలు చేకూరుతాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. సమాజంలో ప్రజాదరణ, పరపతి పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తోటివారి సహాయంతో పనులు పూర్తవుతాయి. సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ ఓర్పుతో మెలగడం మంచిది. కుటుంబంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ మీ ప్రతి కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని తప్పక పొందుతారు. లక్ష్య సాధన కోసం దృఢంగా నిలబడి ప్రయత్నించండి. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు తప్పక పొందవచ్చు. ఆదాయ వ్యయాలు సరిసమానంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సామరస్యత కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని విజయాలు లభిస్తాయి. అవసరానికి తోటివారి సహకారం లభిస్తుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో గౌరవ సన్మానాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సూర్యనారాయణ మూర్తి ధ్యానంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు శుభయోగం సూచితం. వ్యాపారంలో స్థిరత్వంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత, ఉత్సాహం లభిస్తాయి. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగంలో ప్రతికూల పరిస్థితులను జయిస్తారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. కుటుంబ కలహాలతో కలత చెందుతారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధనతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. దృఢమైన మనసుతో కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం పొందుతారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. దైవానుగ్రహం వల్ల, గ్రహాల అనుకూలత వల్ల మీకు సాధ్యం కానిది అంటూ ఏదీ ఉండదు. వేగంగా పని చేయడం వల్ల ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రేమ ఆదరణ ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఇష్టదైవం సందర్శన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా అవి తాత్కాలికమే! ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. మోసపూరిత ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. చంద్రశేఖరాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రద్ధా లోపంతో పనుల్లో ఆటంకాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణాలు చికాకు పెడతాయి. కుటుంబంలో శాంతి కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శనిధ్యానం నూతన ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా తట్టుకోగల శక్తి లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ముందుచూపుతో, క్రమ శిక్షణతో ఆర్థిక సమస్యలు అధిగమిస్తారు. స్థిరమైన ఆదాయంతో ఆర్ధికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సౌమ్య సంభాషణతో బంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలం రక్షిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రణాళికలు సత్ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఒక వ్యవహారంలో ధనలాభం కలుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ పనితనం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
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