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ఆ రాశివారు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి- ప్రయాణాలు, కోర్టు విషయాల్లో జాగ్రత్త!

2026 జులై 21వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 21st July 2026 : 2026 జులై 21వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా గడుస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారాన్ని లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు సఫలం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి సహస్రనామాలు పఠిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యాపార పర్యటనలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా ఖర్చుల భారం పెరగవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రయత్నబలం పెంచాలి. ఆశించిన విజయం కోసం శ్రమ తప్పదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొంటుంది. సహనం వహించండి. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించి లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు, సూచనలు పాటించడం మంచిది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు జరగవచ్చు. ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కొంత పరవాలేదు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశివారికి చాలా ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మంచి రోజు. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. బంధువులతో, సన్నిహితులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ముందుచూపుతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరు మన్ననలు, ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటపుడు జాగ్రత్త వహించండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ప్రయాణాలు, కోర్టు వ్యవహారాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. ఇష్ట దైవారాధన అనుకూల ఫలితాన్నిస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగం ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలు చేస్తారు. అనవసర వాదనలు వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. తలపెట్టిన ప్రతిపని విజయవంతం అవుతుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఉంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదకర పర్యటనలు చేస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అసైన్ మెంట్లు ప్రారంభించడానికి సరైన తరుణం. మీ ప్రతి ప్రయత్నం అదృష్టంగా పరిణమిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు మంచి శుభం జరుగుతుంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. దేవాలయ దర్శనానికీ, తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. విదేశాల్లో నివసించే బంధువుల నించి శుభ వర్తమానం వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా ఒక సువర్ణావకాశం అందుకుంటారు. అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపార నిమిత్తం దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన ప్రతి పని విజయవంతమవుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలపడతారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. భూమి, ఆస్థి సంబంధిత వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. సన్నిహితులతో కలిసి విహార యాత్రలు చేస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం వల్ల లాభం పొందుతారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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