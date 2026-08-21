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ఆ రాశి వారికి కల్యాణయోగం- వ్యాపారంలో ఫుల్ ప్రాఫిట్- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 21వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
నేటి రాశిఫలాలు (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 21st August 2026 : 2026 ఆగస్టు 21వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారులకు నూతన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన రోజు. భూ, గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. దూరదేశాల నుంచి శుభవార్త వింటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వరలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ముందుచూపుతో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆత్మీయుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆహారనియమాలు పాటించాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గురుగ్రహ అనుకూలత పరిపూర్ణంగా ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో లక్ష్యసాధనకు కృషి చేసి విజయాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. విశ్వసనీయ మిత్రుల సహకారంతో ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. స్వీయ నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. పెద్దల ఆశీస్సులతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగితే లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గురుబలం అనుకూలతతో అన్ని కార్యాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిరకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. వ్యాపారం లాభాలబాటలో పయనిస్తుంది. సన్నిహిత స్నేహితులు, ఇష్టమైన బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచిది. శుభకార్యక్రమాల్లో ఆత్మీయులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో శత్రుజయం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో పోటీదారులు, విరోధులతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అనవసర ఆవేశాలకు దూరంగా ఉండాలి. ధనసంబంధమైన వ్యవహారాల్లో విచక్షణతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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