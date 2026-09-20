ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 20, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 20th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార విషయాల్లో మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. భూ, గృహ యోగాలు కలిసి వస్తాయి. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కీలక విషయాల్లో పెద్దల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. మీ ఆశయాలు, కోరికలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ వేడుకల్లో సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలకమైన పురోగతి ఉంటుంది. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేయడానికి పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఒక శుభవార్త మీకు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. భూ, గృహ ధనయోగాలున్నాయి. ఇంటా బయట సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రియమైనవారితో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో వీలైనంత వరకు మౌనంగా ఉండండి. వ్యాపారంలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశాజనకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో దృఢ సంకల్పంతో చేసే ప్రయత్నాలు విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. ఈ రోజు తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తులో మంచి మార్పులకు నాంది పలుకుతుంది. ఆర్ధికంగా ఎదుగుతారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పిత్రార్జిత ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో వివేకంతో నడుచుకోవాలి. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. సహనం, ఓర్పు కోల్పోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనుకూలమైన సమయం. అవసరానికి నిధుల కొరత ఉండదు. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు వ్యాపారపరంగా చాలా అద్బుతమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పని తీరుకు సంతృప్తి చెందుతారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం వుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభప్రదం.
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