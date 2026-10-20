ఆ రాశివారికి ఈ రోజు అన్నీ శుభసూచనలే- శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 20వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 20, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 20th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 20వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే పదోన్నతులు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనుల్లో కదలిక ఉంటుంది. వ్యాపార వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది. పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పట్టుదలతో నిర్వహించడం వలన లాభం పొందుతారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు కొంత ఆలస్యం కావచ్చు. నిరాశ చెందవద్దు. ఆర్థిక సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కీలక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గు ముఖం పడతాయి. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసమే మీకు శ్రీరామరక్ష. పట్టుదలతో ముందుకుసాగి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభనష్టాలను అంచనా వేసి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరగడం ఊరట కలిగించే అంశం అయినప్పటికీ వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. తలపెట్టిన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలగడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టడానికి, ఉన్న వ్యాపారాలు విస్తరించడానికి అనువైన సమయం. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. మీ సంతోషం విస్తరిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగంలో కీలక నిర్ణయాల విషయంలో గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి.మీ ప్రతిభకు పెద్దల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. నూతన ఆదాయ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పట్టుదల తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యమైనప్పటికీ నిరాశ చెందవద్దు. ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ధనధాన్య, వస్తువాహన యోగాలున్నాయి. ఒక వ్యవహారంలో భారీగా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ఒకే రోజు దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి పండుగలు- అమ్మవారిని ఇలా పూజిస్తే విజయం, ఐశ్వర్యం ఖాయం!
సిద్ధిదాత్రి అవతారంలో భ్రమరాంబిక- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే సకల గ్రహదోషాలు మటుమాయం!