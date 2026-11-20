ఆ రాశివారికి నేడు వృత్తి పరంగా ప్రయోజనాలు- శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు!
2026 నవంబరు 20వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 20, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 20th November 2026 : 2026 నవంబరు 20వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎంతగా కష్టపడితే అంత గొప్ప ఫలితం ఉంటుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో పెద్ద మార్పులేమీ ఉండవు. ధనవ్యయాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. కొత్త అవకాశాలు ధైర్యంగా స్వీకరిస్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రియమైనవారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంతో పోలిస్తే సమస్యలు తగ్గుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సవాళ్లను ఆత్మవిశ్వాసంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో సరైన ప్రణాళికతో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టే పనులు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ధనసంబంధమైన వ్యవహారాలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు ఆస్కారం ఉంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యాలకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారపరంగా సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వైద్యపరమైన వ్యయాలకు చాలా అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి శుభసమయం నడుస్తోంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే సులభంగా పేరు ప్రఖ్యాతలను పొందుతారు. వ్యాపారులకు భాగస్వాములకు మధ్య చాలా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలతతో వృత్తి పరంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. సహోద్యోగుల సహకారం ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. తలపెట్టిన అన్ని పనులు విజయవంతం అనుతాయి. సమాజంలో మంచి పేరు, ప్రఖ్యాతులు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తెచ్చిపెడుతుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా మంచి సమయం. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఒత్తిడిని అధిగమించి విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ధనాన్ని ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఖర్చు పెట్టడం మంచిది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలగడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టడానికి, ఉన్న వ్యాపారాలు విస్తరించడానికి అనువైన సమయం. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి. మీ ప్రతిభకు పెద్దల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. నూతన ఆదాయ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణుమూర్తి దర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పట్టుదల తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యమైనప్పటికీ నిరాశ చెందవద్దు. ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
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