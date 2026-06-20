ఆ రాశి వారికి నేడు మంచిరోజు- కృషికి అదృష్టం తోడై ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు!
2026 జూన్ 20వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 20, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 20th June 2026 : 2026 జూన్ 20వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో అధిగమించి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపు చర్యలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి అదృష్టం కూడా తోడై ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆస్తులు కొంటారు. నూతన వాహనయోగం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన కాలం నడుస్తోంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి, ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. చేపట్టిన పనులు పూర్తి కావాలంటే సహనం, జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తరచూ ఆటంకాలతో పురోగతి మందగిస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలలో శాంతం, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యం బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు జపించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. మీ సమర్థతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు తెలివిగా నిర్వహించడం వల్ల లాభపడతారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో బుద్ధిబలంతో సమస్యలు పరిష్కరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళిక లోపం లేకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు మనోధైర్యంతో అధిగమించవచ్చు. ఖర్చులు పెరగకుండా నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబంలో విభేదాలకు అవకాశం లేకుండా శాంతంగా వ్యవహరించాలి. కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగించినప్పటికీ పట్టించుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. వివిధ రంగాల్లో మీరు సాధించిన విజయాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో, ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకోవడం వల్ల ఆర్థిక లాభాలు, విజయం సిద్ధిస్తాయి. ఆదాయంలోనూ పెరుగుదల ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబ విషయాల్లో అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీవిష్ణు సహస్రనామ పారాయణం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు, కీర్తి సమృద్ధిగా ఉంటాయి. సమాజంలో గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. లక్ష్మి కటాక్షం, అదృష్టం, పనుల్లో సానుకూలత ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కొన్ని సంఘటనలు మీ మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగిస్తాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలకు ఫలితం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. ఉదోగ్యంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమస్యలు తొలగి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనుల్లో విజయం సాధించడంతో ఈ రోజంతా ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్పష్టమైన పురోగతి, లాభాలు గోచరిస్తున్నాయి. మీ పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం కలిసికట్టుగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాయి. మీరు పడిన కష్టానికి రెట్టింపు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో, బుద్ధిబలంతో వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా లాభాలు చేకూరుతాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్త వహించాలి. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
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