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ఆ రాశి వారికి నేడు అన్ని విషయాల్లో లాభమే- విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం!

2026 జులై 20వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 12:00 AM IST

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Horoscope Today 20th July 2026 : 2026 జులై 20వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. సమయోచితంగా వ్యవహరించడం వలన ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు కొంత పెరిగినప్పటికీ ఆర్థికంగా పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే విజయం మీదే! కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సానుకూల ధోరణితో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ప్రతి విషయాన్నీ నిశితంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎవరినీ అతిగా నమ్మకుండా వివేకంతో వ్యవహరిస్తే లాభాలు చేకూరుతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ అవిశ్రాంత కృషి, పట్టుదల మీకు విజయాలను అందిస్తుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు ముందుకు సాగుతాయి. ఆర్థికంగా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాటల్లో, ప్రవర్తనలో జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలను ధైర్యంగా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు, సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించాలి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొనడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలచుకుని ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ కోపం, పరుష పదాల కారణంగా సన్నిహితులతో సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ రోజు మౌనంగా ఉండండి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం ఉంచి ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ద పెట్టండి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహాల శుభయోగం వలన ప్రారంభించిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఆదాయ వృద్ధికి అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. దృఢమైన నిర్ణయాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సునాయాసంగా విజయం లభిస్తుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ ప్రతిభ, కృషికి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. గురుశ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయోదాయకం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు తప్పకుండా చూసుకోండి. దైవానుగ్రహంతో ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీకు అప్పగించిన బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో విజయానికి బాటలు వేసుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహ గతులు అనుకూలంగా ఉన్నందున స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయం లభిస్తుంది. మీడియా, కళారంగం వారికి అనుకూలం. మీ ప్రతిభకు సన్మానాలు, పురస్కారాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. మీ గొప్ప సంకల్పబలం మీ విజయానికి కారణమవుతుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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