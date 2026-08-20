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ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- మౌనంగా ఉండడం బెటర్​- శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 20వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
తెలుగు రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 12:03 AM IST

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Horoscope Today 20th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 20వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నిరంతర కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో పురోగతి సాధిస్తారు. లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో వీలైనంత వరకు మౌనంగా ఉండండి. వ్యాపారంలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ మాటతీరు, చురుకైన ఆలోచనలతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో మంచి సమయం గడపడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు విజయానికి తోడ్పడుతాయి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు సజావుగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. మీ సహనం, ఓర్పు కుటుంబంలో శాంతిని వృద్ధి చేస్తుంది. ఒక వార్తా అశాంతి కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. సహచరుల సహకారంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేసి విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. మీ కోపం, పరుష పదాల కారణంగా సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు మౌనంగా ఉండండి. వ్యాపారంలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశాజనకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో దృఢ సంకల్పంతో చేసే ప్రయత్నాలు విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. ఈ రోజు తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తులో మంచి మార్పులకు నాంది పలుకుతుంది. ఆర్ధికంగా ఎదుగుతారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీమహాలక్ష్మి దర్శనంతో విజయం, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయి.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పిత్రార్జిత ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో వివేకంతో నడుచుకోవాలి. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. సహనం, ఓర్పు కోల్పోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనుకూలమైన సమయం. అవసరానికి నిధుల కొరత ఉండదు. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ముందుచూపుతో, సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించిన చర్చలు, శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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