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ఆ రాశి వారికి కుటుంబంలో కలహాలు- జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 1వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
నేటి రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 1st september 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 1వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉత్సాహం, పట్టుదలతో ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. నవగ్రహ స్మరణ శుభప్రదం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. అనవసర ఆందోళనలకు లోను కాకుండా ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా నిగ్రహం పాటించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన ఆలోచన విధానంతో ముందుకెళ్తే ప్రారంభించిన పనులు సజావుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా సహనం పాటించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబం సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ముఖ్యమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. మీ ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. నూతన ఆదాయ మార్గాలు మెరుగు పడుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మనోబలం, స్థిరచిత్తంతో అన్ని పనులు విజయవంతంగా నెరవేరుస్తారు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ మీ ఆధిక్యతను చాటుకుని విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్ అవసరాలకు సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం మంచిది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో సందేహం లేకుండా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినా సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే మంచిది. అవసరాలకు సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆరోగ్యం ఇబ్బంది పెడుతుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా అనుభవించిన కష్టాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ధైర్యమే మీ విజయానికి బాటలు వేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో అపజయాలకు కృంగి పోకుండా ముందడుగు వేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. సంతానం విషయంలో కొంత కలత చెందుతారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు సాగుతాయి. చురుకుదనం, ఉత్సాహంతో పనిచేసి ఉద్యోగంలో మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించి సంతోషకరమైన సమాచారం అందుతుంది. విశేషమైన ధనలాభం సూచనలున్నాయి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచాలి. ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినా సహనంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల నష్టాలు తగ్గుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లడం అవసరం. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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